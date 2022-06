86-Jähriger hat in Dessau Ärger mit Dachdeckern - Streit um ausgehandelten Preis

Dessau/MZ - Ärger mit einer Dachdeckern haben am Wochenende zu einer polizeilichen Ermittlungen in Dessau geführt. Am Samstagmorgen hatte ein 86-jährigen Geschädigter im Polizeirevier angezeigt, dass Bauarbeiter bei ihm zu Hause vor der Tür aufgetaucht waren und sich über das Dach des Hauses unterhalten, um dieses neu decken zu lassen.

Mit den Bauarbeitern seien dann mündlich Konditionen besprochen und das Dach wurde neu gedeckt. Nach Abschluss der Arbeiten wollte der Chef der Baufirma allerdings mehr Geld haben, als im Vorfeld vereinbart war. Für die Arbeiten wurde zudem anderes Baumaterial verwendet als ursprünglich ausgehandelt.