Die Täter schlugen am Donnerstag in Dessau zu.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben einer 85 Jahre alten Frau in Dessau-Roßlau die Geldbörse gestohlen und kurz darauf mit der erbeuteten EC-Karte Geld im niedrigen vierstelligen Bereich abgehoben.

Die Seniorin war am Donnerstag, 5. Dezember, bei ihrer Hausbank, um dort Kontoauszüge zu holen. Im Laufe des Nachmittags begab sie sich dann in einen Einkaufsmarkt in der Schlachthofstraße. Als sie dort beim Bezahlen der Waren an der Kasse ihre Handtasche öffnete, musste sie feststellen, dass sich ihre Geldbörse mit sämtlichen Ausweisen, persönlichen Dokumenten sowie einer Geldkarte nicht mehr in der Tasche befand. Wo das Portemonnaie verloren ging, ist offen. Die Täter haben aber kurz darauf schon das Bargeld abgehoben.

Die Polizei rät zu größerer Aufmerksamkeit und Vorsicht. „Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute“, so eine Sprecherin. „Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.“