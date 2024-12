78-jährige Frau in Supermarkt in Dessau bestohlen: Diebe heben mit EC-Karte mehrfach Geld ab

Dessau/MZ. - Eine 78-jährige Frau aus Dessau ist am Freitag, 27. Dezember, Opfer von Taschendieben geworden. Das hat die Frau im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Die 78-Jährige war am Freitag gegen 10 Uhr in einem Supermarkt in der Kühnauer Straße in Dessau einkaufen und hatte nach dem Bezahlen ihr Portemonnaie wieder in der Handtasche verstaute. Das dachte sie jedenfalls. Als sie ihren Einkauf in einem weiteren Supermarkt fortsetzen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies mit Bargeld, EC-Karte und Personalausweis.

Die Diebe waren schnell. Beim Sperren der EC-Karte der Frau wurde wenig später festgestellt, dass unbekannte Täter bereits mehrfach kleinere Geldbeträge von ihrem Konto abgehoben haben. Der Schaden wurde auf 1.440 Euro beziffert.