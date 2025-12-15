Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Dessauer Pauluskirche stark zerstört. Mit viel Unterstützung konnte sie vor 40 Jahren wieder eingeweiht werden.

Die Pauluskirche hat am 3. Advent das 40. Jubiläum ihrer Wiedereinweihung gefeiert.

Dessau/MZ/OP. - Die Dessauer Pauluskirche begeht am Wochenende ein besonderes Jubiläum: Vor 40 Jahren wurde sie wieder feierlich eingeweiht, nachdem sie während des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt worden war. Am dritten Adventswochenende, am 14. und 15. Dezember 1985, fand die Schlüsselübergabe an die Gemeinde statt. Gemeindemitglied Angelika Heidemann war damals bei der Wiedereinweihung dabei und hat die geschichtlichen Fakten für diesen Text beigesteuert.