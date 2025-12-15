Kirchenjubiläum 75.000 Mark Spenden für den Wiederaufbau: Pauluskirche Dessau feiert 40. Jubiläum
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Dessauer Pauluskirche stark zerstört. Mit viel Unterstützung konnte sie vor 40 Jahren wieder eingeweiht werden.
Dessau/MZ/OP. - Die Dessauer Pauluskirche begeht am Wochenende ein besonderes Jubiläum: Vor 40 Jahren wurde sie wieder feierlich eingeweiht, nachdem sie während des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt worden war. Am dritten Adventswochenende, am 14. und 15. Dezember 1985, fand die Schlüsselübergabe an die Gemeinde statt. Gemeindemitglied Angelika Heidemann war damals bei der Wiedereinweihung dabei und hat die geschichtlichen Fakten für diesen Text beigesteuert.