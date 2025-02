Auf Höhe des Waggonbau-Geländes in Dessau sind 70 km/h erlaubt. Am Sonntag ignorierte das ein Autofahrer komplett.

Doppelt so schnell wie erlaubt

Ein Blitzer am Straßenrand.

Dessau/MZ. - Das wird teuer: Auf der B184 auf Höhe des ehemaligen Waggonbaugeländes sind bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag, 2. Februar, 27 Verstöße festgestellt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Montag mitgeteilt. Insgesamt wurden 838 Fahrzeuge gemessen.

Bei einer an dieser Stelle zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 146 km/h. Der Fahrer war damit doppelt so schnell wie erlaubt. Ihm drohen eine Geldstrafe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.