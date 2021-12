61 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau - Weitere Person ist am Klinikum verstorben

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Dienstag weitere 61 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die positiv getesteten Personen sind zwischen drei und 69 Jahre alt. Somit haben sich in Dessau-Roßlau seit Pandemiebeginn jetzt glatt 7.900 Menschen angesteckt. Laut Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag in der Doppelstadt bei 374,3. Allerdings gibt es weiterhin Meldeverzögerungen, außerdem wurde über die Feiertage weniger getestet.

Das Städtische Klinikum hat derzeit 45 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, weitere fünf müssen auf der Intensivstation versorgt werden: Zwei davon sind ungeimpft, eine Person ist vollständig geimpft und bei zwei Patienten ist der Impfstatus nicht geklärt. Ein vollständig geimpfter Dessauer ist am Montag an Covid-19 verstorben.

Neue Einschränkungen in den Kitas der Stadt lagen dem Jugendamt am Dienstag nicht vor.