52 neue Corona-Fälle und zwei Verstorbene in Dessau-Roßlau - Niedrigste Inzidenz im Land

Entspannung oder nur ein Zwischentief? Die Corona-Lage in Dessau-Roßlau bleibt schwer einzuordnen.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Dienstag 52 neue Fälle gemeldet. Die Betroffenen sind zwischen drei und 79 Jahre alt. Die vom RKI ermittelte Inzidenz ist auf 173,9 gesunken und ist mittlerweile die niedrigste in Sachsen-Anhalt. Der Landesschnitt liegt bei 286,5. Wie belastbar die Zahlen sind, wird sich wahrscheinlich erst in der nächsten Woche zeigen.

Die Stadt hat bislang 8.068 Corona-Fälle seit Pandemiebeginn verzeichnet. Beim RKI in der Statistik sind bislang 7.923 verzeichnet.

Im Städtischen Klinikum wurden am Dienstag 34 Patienten stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen vier weitere Patienten, die alle ungeimpft sind. Zwei Patienten sind am Montag mit Covid-19 - eine Person war wohnhaft in Dessau-Roßlau, eine Person war nicht hier beheimatet.