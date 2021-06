50,63 Jahre - Dessau-Roßlaus Einwohner mit höchstem Durchschnittsalter im Land

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau hat in Sachsen-Anhalt die Einwohner mit dem höchsten Durchschnittsalter. Das hat das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitgeteilt. Die Einwohner Sachsen-Anhalts waren am Jahresende 2020 im Durchschnitt 48 Jahre und 1 Monat alt.

In Dessau-Roßlau lag das Durchschnittsalter bei 50,63. Die Dessau-Roßlauer Frauen sind im Durchschnitt 52,48 Jahre alt, die Männer in der Doppelstadt 48,67. Von den 79.354 Einwohnern waren Ende des Jahres 2020 über 8.900 Menschen über 80.

Das Durchschnittsalter der Sachsen-Anhalter hat sich in den letzten 20 Jahren um 5 Jahre und 8 Monate erhöht. Ursachen waren nach Auskunft des Statistischen Landesamts steigende Lebenserwartung, niedrige Geburtenzahlen und die Abwanderung vor allem junger Leute.

Regional betrachtet, zeigten sich bei den kreisfreien Städten und Landkreisen deutliche Unterschiede. Die jüngste Bevölkerung lebte mit 44,54 Jahren in Halle, der einwohnerreichsten Stadt des Landes. Die Landeshauptstadt Magdeburg lag mit 45,27 Jahren ebenfalls weit unter dem Landesdurchschnitt. Neben Dessau-Roßlau (50,63) zählen noch die Landkreise Mansfeld-Südharz (50,33) und Wittenberg (49,77) zu den „älteren“.