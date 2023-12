Im Saal der Stadtwerke 49 Unternehmen präsentieren sich - Stadt Dessau-Roßlau lädt zum großen Rückkehrertag

An dem traditionell zwischen den Jahren stattfindenden „Rückkehrertag“ der Stadt Dessau-Roßlau präsentieren sich am Mittwoch, 27. Dezember, 49 Unternehmen. Was geboten wird.