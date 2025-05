Florian Brückner war am Dienstag in der neuen Sendung von Klaas Heufer-Umlauf „Experte für alles“ zu Gast und wurde per Zufallsgenerator ausgewählt. Nun hat er eine besondere Aufgabe zu bewältigen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Inhaber des Edeka-Marktes in Roßlau, Florian Brückner, ist Gast in der neuen Sendung von Klaas Heufer-Umlauf „Experte für alles“ gewesen. In der dritten Folge des neuen Formats, die am Dienstag, 6. Mai, auf Pro7 ausgestrahlt wurde, saß er zunächst als Zuschauer im Publikum und wurde dann von einem „Zufallsgenerator“ ausgewählt, auf die Bühne zu kommen. Brückner hatte seinen Auftritt wenige Stunden zuvor auf der Facebook-Seite des Marktes angekündigt.

Heufer-Umlauf, der vor allem als Duo mit Joko Winterscheidt für Comedy-Sendungen, aber auch Talk-Formate und Samstagabendshows bekannt ist, will mit seiner neuen Sendung „Experte für alles“ eine Art Verbrauchermagazin für ein junges Publikum bieten. Mit viel Humor geht er Alltagsfragen nach, etwa ob es einen Promi-Bonus gibt oder ob das dauerhafte Reisen in Zügen günstiger ist als eine Mietwohnung.

Florian Brückner hatte seinen Fernseh-Auftritt auf dem Facebook-Kanal des Edeka-Marktes angekündigt. (Foto: Brückner)

Der 25-jährige Edeka-Kaufmann Brückner soll zur Klärung der Frage beitragen, ob Kleider wirklich Leute machen und das Outfit einen Einfluss auf die Reaktionen des Gegenübers hat. Dabei geht es allerdings eher lustig als wissenschaftlich zu. Drei Outfits, die er eine Woche lange tragen muss, werden ihm zur Verfügung gestellt. Dabei: ein mittelalterlicher Gaukler, ein extrovertierter Modezar, der an Harald Glööckler erinnert, und eine „Neuköllner Stilikone“.

Beim Tragen dieser Kleidungsstücke soll sich Brückner selbst filmen. Die Videos werden dann in der kommenden Sendung am 13. Mai gezeigt.

In der Sendung sagte der Geschäftsmann, dass er befürchte, „doofe Blicke“ zu kassieren. Insbesondere vor einer Edeka-Generalversammlung hatte er sichtlich Bammel.

Brückner hatte den Supermarkt erst im September 2024 übernommen und ihn danach komplett umgestaltet. Die Wiedereröffnung fand im Febuar statt.