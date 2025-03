Die Zeiten von "Late Night Berlin" mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf sind vorbei. Der Entertainer kündigte in der vergangenen Show seinen Rückzug an.

Berlin. - "Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht." So endet nach sieben Jahren eine Ära, denn Klaas Heufer-Umlauf (41) macht mit "Late Night Berlin" Schluss.

Klaas Heufer-Umlauf macht mit Late Night Berlin Schluss

So wurde die Show am Dienstagabend, 25. März, zugleich eine Abschiedsshow. Zunächst begann die Sendung wie gewohnt, doch nach einer Stand-up-Einlage kam der Moderator zum Punkt.

In einem Einspieler fragt eine Stimme: "Ist so ein Format noch zeitgemäß, wenn so vieles daran immer gleich ist? Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt."

Ed Sheeran, Robbie Williams und Sarah Connor waren zu Gast

Dem stimmt Heufer-Umlauf zu: "Da hat jemand gerade die Wahrheit gesagt und es bestätigt so ein bisschen den Verdacht, den ich schon länger mit mir rumtrage. Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht."

Während der letzten Sendung spielten die Macher noch einmal eine Auswahl von Höhepunkten seit 2018 ab, darunter Begegnungen mit den Weltstars Ed Sheeran und Robbie Williams, der erfolgreichen deutschen Sängerin Sarah Connor und dem einstigen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

Show auf ProSieben kämpf mit den Einschaltquoten

Auch die Zuschauer hatten offenbar genug gesehen. Laut Tag24 kämpfte der "Circus Halligalli"-Nachfolger mit sinkenden Quoten. Nur noch rund 300.000 Zuschauer pro Sendung sollen laut DWDL im Jahr 2024 "Late Night Berlin" gesehen haben.

Gemutmaßt wird, ob der Moderator damit dem Sender zuvor kommt. Heufer-Umlauf: "Es ist besser, man merkt das selber, als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht da einer von ProSieben und dann guckt man doof und dann sagt der einem das."

Wie es weitergeht, will der 41-Jährige noch nicht verraten. Eine Andeutung im Abspann gab es jedoch. Der Abschiedsdank an das Publikum flimmerte und wurde von dem Datum „22. April 2025“ unterbrochen - ebenfalls ein Dienstag.