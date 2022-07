463 Corona-Fälle binnen einer Woche in Dessau-Roßlau - Inzidenz über 500

Im Klinikum in Dessau wurden am Freitag 20 Corona-Patienten behandelt.

Dessau-Roßlau/MZ - Trotz reduzierter Testmöglichkeiten nimmt auch in Dessau-Roßlau die Corona-Dynamik weiter zu. In der vergangenen Woche gab es in der Doppelstadt 463 neue Corona-Fälle. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt.

Die Summe aller Fälle seit Pandemiebeginn hat sich damit in Dessau-Roßlau auf 25.980 erhöht. Die vom Robert-Koch-Institut, bei dem am Freitag 25.704 Dessau-Roßlauer Fälle gemeldet waren, ermittelte Inzidenz lag am Freitag bei 557,0 und damit über dem Landesdurchschnitt von Sachsen-Anhalt (435,9).

Das Städtische Klinikum hat am Freitag 20 Covid-Patienten gemeldet, von denen zwei auf der Intensivstation liegen.