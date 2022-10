419 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau gemeldet - Niedrige Zahlen wegen der Ferien?

Nach dem Peak in der vergangenen dritten Oktober-Woche mit 694 neuen Corona-Fällen ist die Anzahl an Neuinfektionen in dieser Woche in Dessau-Roßlau wieder niedriger.

Dessau-Rosslau/MZ - Nach dem Peak in der vergangenen dritten Oktober-Woche mit 694 neuen Corona-Fällen ist die Anzahl an Neuinfektionen in dieser Woche wieder niedriger. Ob es wegen der Herbstferien ist, kann nur vermutet werden, ist aber nicht unwahrscheinlich. In der Zeit vom 22. bis 28. Oktober verzeichnete das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt jedenfalls 419 Neuinfektionen, so wenige wie zuletzt Ende September (374).

Die geringer werdenden Fälle lassen logischerweise auch die Inzidenz sinken. Das Robert-Koch-Institut gab diese am Freitag für Dessau-Roßlau mit 562,7 an. Die Zahl liegt über dem Sachsen-Anhalt-Durchschnitt (467,5).

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag 46 Patienten mit einem positiven Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation befinden sich zwei weitere Patienten in Behandlung. In der Woche vom 22. bis 28. Oktober sind zudem zwei Patienten an und mit Corona verstorben. Beide waren in Dessau-Roßlau wohnhaft.