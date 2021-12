41 Lehrer fehlen in Dessau-Roßlau - Land hat Ausschreibung gestartet

Dessau/MZ - Der landesweite Lehrermangel hat auch Dessau-Roßlau mit voller Wucht erreicht. In den allgemeinbildenden Schulen der Doppelstadt fehlen insgesamt 41 Lehrkräfte.

Die entsprechenden Stellen finden sich in der aktuellen Lehrkräfte-Ausschreibung des Bildungsministeriums vom 15. Dezember, deren Bewerbungsfrist am 31. Januar 2022 endet.

Lehrer fehlen in zahlreichen Schulen der Stadt

Für die Dessau-Roßlauer Grundschulen werden acht Lehrkräfte gesucht. Zwei Lehrerstellen werden für die Grundschule „Am Akazienwäldchen“ ausgeschrieben, gebraucht wird dabei ein Kollege oder eine Kollegin, die Sport unterrichten können. Nicht festgelegt sind die Fachkombinationen der benötigten Lehrer in Kleinkühnau, Waldersee, Meinsdorf, Rodleben sowie in den Grundschulen Kreuzberge und Zoberberg. Hier fehlt jeweils eine Lehrkraft.

In Dessaus Förderschulen arbeiten insgesamt sechs Lehrkräfte zu wenig. Sowohl an der Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzi“ als auch an der Körperbehindertenschule „An der Muldaue“ sollen jeweils drei Stellen besetzt werden.

Die größten Personalsorgen haben die Sekundarschulen der Doppelstadt

Die größten Personalsorgen haben die Sekundarschulen der Doppelstadt. Für sie bietet die Ausschreibung insgesamt 17 Stellen, eine ist keiner konkreten Schule zugeordnet. Jeweils vier Lehrer sollen in den Sekundarschulen „Am Schillerpark“, „Kreuzberge“ und an der Friedensschule eingestellt werden.

In der Schule „An der Biethe“ in Roßlau fehlen sogar fünf Lehrkräfte. Die werden vor allem gebraucht in Biologie, Chemie, Mathematik, Physik, Deutsch, Kunsterziehung, Musik, Sport. An der Gemeinschaftsschule Zoberberg sind drei Stellen ausgeschrieben - für Lehrkräfte in Deutsch, Englisch und Mathematik.

Die Sonderausschreibung bietet flexiblere Zugangsvoraussetzungen für die Bewerber als bisher

Gleich fünf Stellen sind für das Walter-Gropius-Gymnasium im Angebot - für die Fächer Deutsch, Geografie, Mathe, Physik und Sport. Am Philanthropinum wird ein Spanisch und/oder Französisch-Lehrer gesucht.

Im Anhaltischen Berufsschulzentrum soll eine Lehrerstelle besetzt werden.

Die Sonderausschreibung bietet flexiblere Zugangsvoraussetzungen für die Bewerber als bisher. Das Land hofft, damit die Unterrichtsversorgung verbessern zu können. Landesweit fehlen ca. 900 Lehrkräfte.