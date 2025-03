Dessau-Roßlau braucht laut einer aktuellen Untersuchung des Pestel-Instituts mehr seniorengerechte Wohnungen. Warum es derzeit zu wenig gibt und warum Bund und Land mehr in die Sanierung dieser Wohnungen investieren müssten.

Seniorengerechtes Wohnen in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Eine Wohnung ohne Schwellen, ausreichend breite Türen für Rollator oder Rollstuhl, ein Aufzug im Haus – das alles sind Voraussetzungen, um in höherem Alter weiter in der eigenen Wohnung leben zu können und nicht frühzeitig ins Heim umziehen zu müssen. Aber: In Dessau-Roßlau fehlen seniorengerechte Wohnungen.