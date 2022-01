37-jährige Ford-Fahrerin weicht in Dessau Wildschwein aus - Alkoholtest zeigt über 1,1 Promille

Dessau/MZ - Eine betrunkene 37-Jährige war in der Nacht zum Sonntag in einen Wildunfall verwickelt. Die Frau hatte mit ihrem Ford gegen 4.40 Uhr die Albrechtstraße in Richtung Roßlau befahren, als nach ihren Angaben ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Beim Versuch auszuweichen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenpfahl. Ein Rettungswagen wurde angefordert, da die Frau augenscheinlich einen Schock erlitten hatte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Der Ford musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde bei der Frau Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Überprüfung am Unfallort ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Bei der 37-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.