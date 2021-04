34 neue Fälle am Dienstag - Stadt sieht drei Schulen und eine Kita als Hotspots

Ein Corona-Test in einer Schule.

Desau-Rosslau - In Dessau-Roßlau hat das Gesundheitsamt am Dienstag 34 neue Coronafälle registriert. Es handelt sich um je 17 weibliche und männliche Personen im Alter von fünf bis 78 Jahren. Sie wurden aufgrund von Kontaktnachverfolgungen und von Arztpraxen bei Tests entdeckt.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit bei 2.828 in der Stadt seit Pandemiebeginn, die Zahl der Genesenen erhöhte sich nicht. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit genau 156 an.

In der Stadt ist ein neuer Fall einer Mutation aufgetreten. Inzwischen geht das Gesundheitsamt davon aus, dass 90 bis 95 Prozent aller zirkulierenden Coronaviren der britischen Variante angehören.

Ein Patient ist im Städtischen Klinikum verstorben. Dort werden aktuell noch vier Personen auf der Intensivstation behandelt, weitere 26 haben leichtere, aber ebenfalls behandlungswürdige Verläufe.

Unterdessen sieht die Stadt die Förderschule Pestalozzistraße, die Freie Sekundarschule Dessau, die Grundschule Kreuzbergstraße sowie die Kita „Benjamin Blümchen“ mit jeweils einer Klasse beziehungsweise Kindergartengruppe in Quarantäne als Hotspot an. Von 112 Abstrichen in den beiden Testzentren der Stadt waren fünf positiv.