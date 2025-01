David Orlowsky ist 2025 Artist-in-Residence des Kurt-Weill-Festes. Wie der mehrfache Echo-Klassik-Preisträger zu seinem Instrument gefunden hat, wo man ihn in Dessau erleben kann und warum man das nicht verpassen sollte.

Dessau/MZ. - Sechs Wochen noch, dann startet die 33. Ausgabe des Kurt-Weill-Festes in Dessau. Und einer, der dem besonders entgegenfiebert, ist David Orlowsky. Er ist der Artist-in-Residence 2025. Der preisgekrönte Musiker will mit seinen Klarinettentönen verzaubern, die Zuhörer einladen, ihre Sinne zu öffnen und das Leben in seiner Farbenpracht wahrzunehmen.