Am Freitag beginnt das 33. Kurt-Weill-Fest. Am Tag zuvor gab es in der Stadtsparkasse Dessau die Auftaktpressekonferenz.

Dessau/MZ. - Der Countdown läuft für das Kurt-Weill-Fest in Dessau. Am Freitagabend, 28. Februar, erlebt die 33. Festivalauflage um 20 Uhr ihren Auftakt mit der Aufführung von „7 Todsünden / 100 Leidenschaften“ im Anhaltischen Theater. Bis zum 9. März werden 72 Veranstaltungen mit über 800 Künstlern aus dem In- und Ausland an 23 bekannten und neuen Spielstätten – nicht nur in Dessau – zu erleben sein.