3,25 Promille - Sturzbetrunkener in Dessau hinterm Lenkrad

Dessau - Die Polizei hat in Dessau-Nord einen 55-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann saß am Freitag in der Mendelssohnstraße sturzbetrunken hinter dem Steuer eines Pkw Opel. Anwohner waren auf den Wagen aufmerksam geworden, weil dieser in Schrittgeschwindigkeit unterwegs war. In einem Knotenpunkt wollte der Opelfahrer augenscheinlich die Ausfahrt zur Ringstraße nutzen, verpasste hier aber die Ausfahrt und blieb dann einfach mitten auf der Fahrbahn stehen.

Ein Passant sprach den 55-jährigen Fahrzeugführer an und alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten nahm er den Fahrzeugschlüssel an sich, um den Fahrzeugführer an der Weiterfahrt zu Hindern. Letztere wäre höchstwahrscheinlich ohnehin nicht mehr möglich gewesen, wie das Ergebnis einer Alkoholkontrolle unterstreicht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,25 Promille. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer seit 9 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren bezüglich Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (mz)