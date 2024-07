In der Birkenallee in Roßlau haben die ersten Bewohner der Theresien Residenz GmbH ihr neues Zuhause bezogen. Um das Wohlgefühl von Mietern und Mitarbeitern kümmert sich Bertram Fischer.

Sie bleiben Partner in der Sache: Geschäftsführer Bertram Fischer (li.) und Ralf Zaizek, der die Geschäftsführung an ihn abgegeben hat.

Rosslau/MZ. - Bertram Fischer ist ein Mann vom Bau, der in seiner Eigenschaft als zweiter Gesellschafter der Theresien Residenz GmbH für den Bau von Senioreneinrichtungen mitverantwortlich war. So auch für die in der Birkenallee in Roßlau.