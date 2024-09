Zu Gast bei Fürstin Louise 250 Jahre nach Baubeginn: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz lädt zu Tag der offenen Tür ins Luisium

Zum Tag der offenen Tür ins Luisium lädt die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Sonntag, 29. September, ein. Was die Hintergründe sind. Was Besucher erwartet.