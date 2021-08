25-minütige Reportage - Dessau-Roßlau wird zum „Lieblingsort der Sachsen“

Dessau/MZ - Unter dem Motto: „Lieblingsorte - Entdecke deine Heimat“ ist ein Team des regionalen Senders „Sachsen Fernsehen“ auf Sommertour und stellt spannende Ausflugsziele in Mitteldeutschland mit Filmbeiträgen vor. In 20 Orten macht das Filmteam Station - und war am Montag dieser Woche auch in Dessau-Roßlau unterwegs

Im Auftrag der Stadtmarketinggesellschaft und in Kooperation mit touristischen Partnern wurde an diesem Tag an verschiedenen Standorten gedreht und Interviews geführt. Die circa 25-minütige Reportage soll den Zuschauern aus dem Raum Sachsen die Vielfalt an Sehenswürdigkeiten in Dessau-Roßlau offerieren und zugleich Einladung sein, einen Ausflug in die Stadt zu machen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtmarketinggesellschaft.

Vorgestellt werden unter anderem die Unesco Welterbestätten Gartenreich Dessau-Wörlitz und die Bauhausbauten Dessau. Ein Besuch im Dessauer Tierpark wird angeregt, aber auch geschichtliche und technische Innovationen werden für einen Abstecher in das Technikmuseum „Hugo Junkers“ empfohlen.

Als besonderes Highlight wird die Fahrt mit der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn durch verschiedene Orte des Dessau-Wörlitzer Gartenreich vorgestellt.

Gezeigt wird der Filmbeitrag im Sendegebiet Leipzig, Dresden, Chemnitz und Vogtland auf dem Sender „Sachsen Fernsehen“ am 23. August. Im Vorfeld der Ausstrahlung wird der Beitrag crossmedial im Fahrgast-Fernsehen in Dresden und Leipzig sowie in den Konsum-Märkten Sachsens als Kurzfilm beworben.

Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau empfiehlt allen Interessenten den Kurzfilm in der Mediathek unter https://www.sachsen-fernsehen.de/sommertour/ anzusehen.