200.000 Euro Schaden bei Großbrand in Nedlitz - Zwei Autos und Nebengelass brennen aus

In Nedlitz, einem Ortsteil der Gemeinde Zerbst, ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Großbrand gekommen. Die vier Bewohner konnten sich retten.

Die Feuerwehren aus der Region Zerbst waren in der Nacht zum Sonntag stundenlang im Einsatz.

Zerbst/Dessau/MZ - In Nedlitz, einem Ortsteil der Gemeinde Zerbst, ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Großbrand gekommen, bei dem ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden ist. Das hat ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau am Sonntagvormittag mitgeteilt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren auf einem Grundstück am Sonntag gegen 1.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos und ein größeres Nebengelass in Brand geraten. Ein angrenzendes Einfamilienhaus wurde durch das Feuer nur leicht beschädigt, ist jedoch aufgrund der starken Rauch- und Rußentwicklung derzeit nicht bewohnbar.

Die vier Bewohner konnten das Wohnhaus unbeschadet verlassen, der Brand ist inzwischen vollständig gelöscht.

Die B 246 war im Zuge der Löscharbeiten in Nedlitz über mehrere Stunden voll gesperrt und wurde erst gegen 12 Uhr wieder freigegeben.

Die Freiwillige Feuerwehren Zerbst, Nedlitz, Garitz, Deetz und Lindau waren mit insgesamt 100 Kameraden und 22 Fahrzeugen am Löscheinsatz beteiligt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und eine Brandursachenermittlung, unter anderem zur Feststellung der bislang unbekannten Brandausbruchstelle, eingeleitet.