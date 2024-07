20 Teilnehmer des Projektes „Summer of Pioneers“ sind aus Großstädten für ein halbes Jahr nach Dessau gezogen. Bei einer Veranstaltung berichten sie über ihre ersten Erfahrungen.

„Summer of Pioneers“ ist gestartet

Heiko Gerdes hat eine Wohnung in der Schill-Straße ergattert - mit herrlichem Ausblick über Dessau.

Dessau/MZ. - Welche Frage ihnen denn am häufigsten gestellt werde, wenn sie ihrer Familie und ihren Freunden in der Heimat von ihrem Umzug berichten, will Jörg Schnurre, der Mitarbeiter des FDP-Landtagsabgeordneten Jörg Bernstein, wissen. „Naja“, sagt eine junge Frau mit kurzen Haaren. „Die fragen zuallererst, warum?!’“ Gelächter bricht los im ehemaligen Bürgerbüro im Dessauer Rathaus.