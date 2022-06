20. Geburtstag der Strecke nach Dessau-West - Historische Bahn geht auf Sonderfahrt

Zwölf Fahrten sind in Dessau-Roßlau geplant - zusätzlich zum regulären Fahrplan.

Eine historische Straßenbahn in Dessau.

Dessau/MZ - Fans historischer Straßenbahnen aufgepasst. Am Sonntag, 3. Juli, verkehren auf dem Streckennetz der Straßenbahnlinien 1 und 3 die beiden historischen Triebwagen 28 und 30 der Dessauer Verkehrs GmbH (DVG). Das haben die Stadtwerke angekündigt.

Mit dem Einsatz der besonderen Fahrzeuge will die DVG insbesondere die Eröffnung der Strecke nach Dessau-West am 5. Juli 2002 würdigen. Zugleich jährt sich am 4. Juli die Streckenerweiterung zum Friedhof III und zur Innsbrucker Straße bereits zum 80. Mal.

Die Fahrten werden zusätzlich zum regulären Fahrplan eingebunden. Die historischen Triebwagen verkehren auf der Linie 1 ab 11.04 Uhr (Tempelhofer Straße) bzw. 12.42 Uhr (Hauptbahnhof) sowie auf Linie 3 ab 11.26 Uhr (Hauptbahnhof) bzw. 12.14 Uhr (Junkerspark) jeweils sechsmal. Bedient werden alle Haltestellen im Streckenverlauf. Zur Mitfahrt berechtigt jeder Fahrausweis der DVG sowie das Neun-Euro-Ticket.

In Kooperation mit den Dessauer Nahverkehrsfreunden gibt es an der Haltestelle Junkerspark die Möglichkeit, sich im gelben Doppeldeckerbus zum Thema Nahverkehr zu informieren.

Detaillierte Fahrplaninformationen sind auch unter www.dvg-dessau.de abrufbar.