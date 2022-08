Nach erfolgreicher Premiere 2021 15 Workshops, 16 Bands, 3 Tage - Im VorOrt-Haus in Dessau steigt das 2. Klink-Festival

Zum zweiten Mal wird am ersten August-Wochenende das Klink-Festival auf dem Gelände des VorOrt-Hauses in der Dessauer Wolfgangstraße gefeiert. Was die Besucher ab Freitag, 17 Uhr, erwartet.