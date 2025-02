Übernachten in Dessau-Roßlau 15 Jahre nach der Eröffnung: Warum aus der „Pension Nord“ die „Stadtvilla Dessau“ geworden ist

Katrin Luft führt seit 15 Jahren eine Pension in Dessau. Die hat inzwischen nicht nur ihr Aussehen gewandelt, sondern ist auch gut etabliert. Der alte Name „Pension Nord“ ist Geschichte. Was die Gründe dafür sind.