14-Jährige wird bei Zerbst an Schulbus von Opel erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Montagmittag hat es im kleinen Ort Flötz bei Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) an einem Schulbus einen schweren Unfall gegeben. Eine Jugendliche wurde schwer verletzt.

Zerbst/Flötz/MZ - Im Zerbster Ortsteil Flötz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Montag eine 14-jähriges Mädchen an einem Schulbus von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Der Unfall hatte sich gegen 13 Uhr vor einem haltenden Schulbus ereignet. Die 14-Jährige wollte dort die Straße überqueren und wurde von dem Opel eines 38-Jährigen erfasst, der in gleicher Richtung am Schulbus vorbeifuhr. Das Mädchen stürzte schwer.

Am Opel entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.