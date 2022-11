14 Gartenlauben in Waldersee aufgebrochen - Diebe suchte die Sparte An der Igellache heim

Dieben haben in Waldersee eine Gartensparte heimgesucht und fast alle Lauben aufgebrochen. Das Diebesgut ist bislang überschaubar.

Über ein Dutzend Lauben wurden in Waldersee aufgebrochen.

Dessau/MZ - Im Ortsteil Waldersee sind in der vergangenen Woche gleich zwölf Gartenlaubeneinbrüche angezeigt worden. Betroffen war die Sparte An der Igellache. Als Tatzeitraum wurde die Nacht auf Freitag benannt.

Dabei hat es ingesamt lediglich drei vollendete Diebstahlshandlungen gegeben. Laut der Geschädigten wurden ein Elektrowerkzeug sowie Lebensmittel und ein Getränk im Gesamtwert von etwa 140 Euro entwendet.

Am Samstag, 26. November, wurden zwei weitere Einbrüche in Gartenlauben in der selben Kleingartenanlage bekannt. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte durch die Geschädigten kein Diebesgut benannt werden.