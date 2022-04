135 neue Corona-Fälle zum Wochenstart in Dessau - Inzidenz steigt wieder über 800

Dessau-Rosslau/MZ - Nach dem Wochenende hat das städtische Gesundheitsamt am Montag 135 neue positiv getestete Personen im Alter von einem bis 85 Jahren. Damit steigt die Zahl der seit Pandemiebeginn registrierten Coronafälle auf 23.147 an. Die Inzidenz für Dessau-Roßlau lag am Montag bei 849,4.

Im Städtischen Klinikum wurden am Montag 21 Patienten mit positivem Corona-Nachweis betreut. Auf der Intensivstation liegen drei weitere Personen, wovon einer ungeimpft und zwei dreifach geimpft sind.