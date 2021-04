102 Corona-Verstorbene in Dessau-Roßlau - Stadt setzt Fahnen am Sonntag auf Halbmast

Dessau-Rosslau - Dessau-Roßlau wird sich am Wochenende am bundesweiten Gedenken für an der Corona-Pandemie verstorbene Bürger beteiligen. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Am Sonntag werden deshalb die Bundesflagge und die Europaflagge vor den Rathäusern in Dessau und Roßlau auf Halbmast gesetzt.

Die Stadt Dessau-Roßlau sei wie alle Kommunen seit dem Frühjahr 2020 im Krisenmodus und täglich darum bemüht, die aktuelle Lage einzuschätzen und erforderliche Maßnahmen abzuleiten. „Die menschliche Dimension kommt in dieser Krisenbewältigung nur begrenzt zum Ausdruck“, erklären Oberbürgermeister Peter Kuras und die Mitglieder im Pandemiestab der Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Die zurückliegenden Monate seien in vielen Familien durch menschliches Leid gekennzeichnet gewesen, beginnend bei den zahlreichen und weiter anhaltenden Einschränkungen der sozialen und wirtschaftlichen Lebensbereiche bis hin zu den oftmals erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, so Kuras weiter.

„In unseren täglichen Mitteilungen drückt sich das Leid nur bedingt aus, denn es sind die Fakten und die Zahlen, die darin dominieren.“ Das Stadtoberhaupt sieht auch deshalb die Notwendigkeit eines öffentlichen, gemeinsamen Trauerns und Innehaltens. „Seit dem Beginn der Pandemie auch in unserer Doppelstadt sind bis heute 102 Bürger an oder mit dem Corona-Virus verstorben. An diese wollen wir am Sonntag alle gemeinsam erinnern und ein öffentliches Zeichen setzen.“