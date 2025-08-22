Für die Polizei besteht der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Der Mann soll die 49-Jährige gewürgt und verletzt haben. Nach ihm wird gesucht.

Staßfurt - Die Polizei sucht einen 59 Jahre alten Mann, der im Salzlandkreis seine Frau angegriffen haben und nun auf der Flucht sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er die 49-Jährige am Donnerstagabend gewürgt und verletzt, teilte die Polizei mit.

Wegen ihrer massiven Gegenwehr habe er von ihr abgelassen und sei mit einem Auto aus dem Staßfurter Ortsteil Löderburg weggefahren. „Die Polizei sucht nun mit Polizeibeamten vom Polizeirevier Salzlandkreis und vom Zentralen Kriminaldienst, aber auch mit Beamten der Landesbereitschaftspolizei sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Mann.“ Die Polizei bittet um Hinweise.