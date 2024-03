Bei Kleinpaschleben kam es zur Kollision zweiter Autos. Beide Unfall beteiligten sowie Zeugen gaben an, dass die dortige Ampel beiden Fahrern Grün gezeigt hätte.

Kleinpaschleben/MZ - Zu einem Unfall mit etwas außergewöhnlichem Umständen kam es am Sonnabend auf der Landesstraße 149. Der 48-jährige Fahrer eines Pkw Kia befuhr gegen 15 Uhr die L 149 aus Crüchern kommend in Richtung Kleinpaschleben und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 6 in Richtung Bernburg abzubiegen. Der 53-jährige Fahrer eines Dodge befuhr die Bundesstraße 6 aus Richtung Bernburg kommend. Im Kreuzungsbereich B 6 / L 149 kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision beider Fahrzeuge.

Zum Erstaunen der den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten zeigte nach Angaben der Beteiligten und von Zeugen die Ampel für beide Richtungen „grün“. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und es entstanden hohe Sachschäden von etwa 18.000 Euro. Über die Rettungsleitstelle wurde das zuständige Verkehrsunternehmen bezüglich der möglicherweise defekten

Ampel informiert.