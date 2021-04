Corona-Lage im Landkreis stabil: 20 Infektionen am Mittwoch - Inzidenz liegt bei 75,1

In Sachsen-Anhalt sind am Montag 420 neue Corona-Fälle gemeldet worden.

Die Corona-Lage im Landkreis bleibt derzeit stabil. Am Mittwoch wurden für ganz Anhalt-Bitterfeld 20 Neuinfektionen gemeldet. Das teilt Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mit. Insgesamt haben sich damit seit dem Beginn der Pandemie vor rund elf Monaten 4.109 Menschen infiziert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist laut dem Robert-Koch-Institut nur leicht angestiegen. Er lag am Mittwoch um 0 Uhr bei 75,1. Die gute Nachricht: Es gab keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die neuen Infektionen vom Mittwoch verteilen sich über zahlreiche Kommunen. Die meisten Fälle mit sieben Neuinfektionen traten erneut in der Stadt Bitterfeld-Wolfen auf. Drei Fälle wurden aus Sandersdorf-Brehna gemeldet. Jeweils zwei Menschen haben sich in Köthen, Südliches Anhalt, Aken und Zerbst angesteckt. Jeweils eine Neuinfektion wurde aus der Gemeinde Muldestausee und aus Raguhn-Jeßnitz gemeldet. Die meisten Infizierten gibt es derzeit mit 74 Fällen in Bitterfeld-Wolfen, gefolgt von der Kreisstadt Köthen mit 65 und Zerbst mit 38 infizierten Menschen. In Sandersdorf-Brehna liegt die Zahl bei 31. Aktuell werden fünf an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch behandelt. Invasiv beatmet werden davon zwei Personen.

(mz)