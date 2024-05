Ein Ford-Fahrer kollidiert mit dem Hyundai einer Frau im Gegenverkehr, jene wird ambulant in der Klinik behandelt. Der Schaden an den Autos beträgt jeweils 15.000 Euro

Schrenz/MZ. - Hocher Sachschaden nach Überholmanöver

Zwischen Zörbig und Schrenz hat sich am Mittwoch ein Unfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person ereignet. Ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge fuhr ein 52-jähriger Ford-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der Landstraße 141 aus Richtung Schrenz in Richtung Zörbig. Circa 1.000 Meter hinter dem Abzweig Rieda scherte er zu einem Überholvorgang auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Hyundai einer 26 Jahre alten Frau. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung konnte sie die Klinik aber am selben Tag wieder verlassen. Der Schadensumfang beläuft sich für beide Fahrzeuge auf jeweils etwa 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.