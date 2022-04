Zwei Spielekonsolen gestohlen: Polizei sucht Ladendieb aus Bobbau

Bobbau/MZ - Nach einem Ladendiebstahl am 1. Dezember 2021 gegen 18.30 Uhr in Bobbau, sucht die Polizei mit Hilfe von Bildern der Überwachungskamera nach dem Täter. Laut Polizeiinformation betrat der Unbekannte am Mittwoch einem Elektrofachmarkt in Bobbau und stahl zwei Spielekonsolen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus der Warenauslage.

Danach soll er das Geschäft verlassen haben und mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Das vorliegende Bildmaterial zeigt den unbekannten Täter beim Betreten des Geschäfts.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/301290 oder per Mail an [email protected] entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.