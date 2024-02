Spielende Kinder an den Gleisen haben am Montagnachmittag zu einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Wolfen und Dessau geführt.

Zwei Mädchen spielen an den Gleisen - Zug muss bei Jeßnitz eine Notbremsung einleiten

Die Beamten waren am Montag gegen 16.35 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn Leipzig über zwei Kinder informiert worden, die sich nahe der Ortslage Jeßnitz in den Bahngleisen aufhielten. Parallel zur sofortigen Streckensperrung fuhren Bundespolizisten in Richtung Jeßnitz.

Der Triebfahrzeugführer eines von Wolfen nach Dessau fahrenden Zuges erkannte die Kinder an Strecke, leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h eine Gefahrenbremsung ein und kam rechtzeitig zum Stehen. Die Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren konnten durch das Zugpersonal aus dem Gefahrenbereich gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte beaufsichtigt werden.

Die Bundespolizisten und die parallel eingetroffene Streife der Landespolizei stellten die Identitäten der Kinder fest und informierten die Erziehungsberechtigten. Diese nahmen ihre Sprösslinge wenig später vor Ort in Empfang. Der Triebfahrzeugführer konnte seine Fahrt mit einer Verspätung von etwa 30 Minuten fortsetzen.

Die Eltern und Mädchen wurden eingehend über die Gefahren an Bahnstrecken belehrt. ,Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die zu tödlichen Unfällen führen kann.