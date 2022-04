Zwei Kilometer langes Friedensband in Bitterfeld verschwunden - Verein stellt Strafanzeige

Bitterfeld/MZ - Die Mitglieder des Bitterfelder Vereins „Zukunft Frieden“ sind sauer. In mühevoller Arbeit knüpfen sie seit zwei Wochen an ihrem Friedensband aus Bändern von Sportmedaillen. 2,1 Kilometer lang war es schon - doch jetzt wurde das symbolische Werk aus dem Sportpark Süd in Bitterfeld gestohlen. Am Montag hat Vereinschef Peter Junge bei der Polizei Anzeige erstattet.