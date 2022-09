Zwei Feuer in einer Nacht - Hunderte Strohballen brennen in Gossa und in Schlaitz

Zwei Feuer in einer Nacht haben die Feuerwehren am Muldestausee in Atem gehalten. Es sind mehrere tausend Euro Schaden entstanden.

Gossa/Schlaitz/MZ - Gleich zweimal sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag im Altkreis Bitterfeld ausgerückt. Bei einem Brand in Gossa ist dabei ein hoher finanzieller Schaden entstanden.

Gegen 4 Uhr, so die Polizei, hatte ein Zeuge im Vorbeifahren einen Feuerschein in der „Straße der RTS“ in Gossa bemerkt. Wie sich herausstellte, standen einige hundert Strohballen in Flammen, die unter einem Schleppdach gelagert waren. Die Schadenshöhe bemisst sich hier auf annähernd 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereits zuvor mussten die Einsatzkräfte in die Gemeinde Muldestausee ausrücken. Dort waren gegen 1.30 Uhr mehrere Heuballen in Brand geraten, die sich vor einem Grundstück in der Freiheitsstraße in Schlaitz befanden. Der eingetretene Schaden wurde hier auf etwa 200 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Feuern besteht, wird geprüft.