Am Abend des 9. Januar kam es auf der B183a zu einem Zusammenstoß zwischen einem Citroën und einem Toyota.

Sandersdorf-Brehna - Zu einer Kollision zwischen zwei Autofahrern ist es Donnerstag am frühen Nachmittag gekommen. Der Unfall ereignete sich, als eine 27-jährige Citroën-Fahrerin die B 183a in Richtung B 100 befuhr. Auf Höhe der einmündenden Straße „An der B 100“ kam es schließlich zum Unfalls, als ein 79-jähriger Toyota-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Brehna kommend überqueren wollte. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück. An den Autos entstand lediglich jeweils ein Schaden von etwa 500 Euro.