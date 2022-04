Zwei Einsätze für Wehren in Zörbig: Auto brennt in alter Kartoffellagerhalle ab

Zörbig/MZ - Wieder einmal hat es in Zörbig und Quetzdölsdorf gebrannt. Und wieder einmal ist das Feuer nicht von allein ausgebrochen. Ein Fakt, der nicht nur die Feuerwehrleute beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Als gegen 16.40 Uhr die Meldung kam: Osterfeuer brennt schon in Quetzdölsdorf, dachten einige an einen Scherz. Dieser hatte sich allerdings bald in bittere Wahrheit umgewandelt. Bitter vor allem für die Freiwilligen, die sich zum Feuer an den Ostertagen endlich wieder einmal treffen wollten. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Doch gleich darauf war ein weiterer Notruf auf dem Pieper.

Aus einer ehemaligen Kartoffellegerhalle in Zörbig an der Bundschuhstraße drangen dicke schwarze Wolken, die nicht Gutes erahnen ließen.

„Für uns war entscheidend, dass die Zufahrt zum Gelände sehr kompliziert war“, sagt Zörbigs Ortswehrleiter Steven Schneider. „Die Tore waren fest verschlossen und auch jede Menge Müll behinderte unsere Löscharbeiten.“ Danach seien zwei Trupps unter Vollschutz in die Halle vorgedrungen um zu Löschen, sagt Schneider. Dabei wurde ein in der Halle abgestelltes und brennendes Auto vorgefunden. Brennender Gummi des Autos und jede Mange Plastikmüll waren die Ursache für die schwarzen Wolken.

Zur Warnung der Anwohner habe man über die sozialen Medien eine Information herausgegeben, dass alle in der Nähe wohnenden Zörbiger ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollen. Die Halle an sich hat nach dem Brand keine großen Schaden genommen.