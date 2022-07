Zwei Bereiche besonders stark: Warum Urlaub in Anhalt-Bitterfeld bei Touristen immer beliebter wird

Urlaub im eigenen Land boomt. Mit welchen Angeboten der Landkreis überzeugen will - und warum sinkende Zahlen in einigen Bereichen nicht beunruhigen.

Bitterfeld/MZ - An der Goitzsche spazieren, das Köthener Schloss bewundern, entlang der Mulde radeln: Was Einheimische schon längst schätzen, sollen auch vermehrt Touristen lieben lernen. In den vergangenen zwei Jahren, als Reisen innerhalb Deutschlands boomten, war auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beliebt.