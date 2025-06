Bitterfeld/MZ. - Die Besucher des Hafenfests in Bitterfeld sollen bequemer zum Festgelände am Stadthafen kommen. Deshalb haben die Vetter Verkehrsbetriebe und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Abstimmung mit der Stadt beschlossen, dass am Festwochenende vom 20. bis 22. Juni auch die Haltestelle am Stadthafen in der Berliner Straße durch die Buslinie 406 angefahren wird. Das hat Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss mitgeteilt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.