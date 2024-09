Bitterfeld/MZ. - „Goethe war gut, man, der konnte reimen ...“ – so besang es der bekannte Entertainer Rudi Carrell schon vor Jahrzehnten. Doch nein, Goethe war nicht nur gut. Denn was einer der bedeutendsten deutschen Dichter an Kulturgut hinterlassen hat und damit noch immer im Fokus steht, wurde jetzt in einer Lesung gewürdigt. Organisiert wurde sie von der Mühlbecker Autorin Marion Lange und einigen ihrer Literaturfreunde: aus Anlass des 275. Geburtstages von Johann Wolfgang von Goethe, der am 28. August im Kalender steht.

