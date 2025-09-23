Im Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ in Bitterfeld wird über Ausbildungswege, Studienmöglichkeiten und berufliche Chancen in der Region informiert.

Zukunft zum Anfassen - Mehr als 70 Aussteller bei Bildungsmesse in Bitterfeld

Die Bildungsmesse bietet persönliche Gespräche und konkrete Einblicke in Berufsfelder.

Bitterfeld/MZ. - Im Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“, in der Zörbiger Straße 21c, findet am Mittwoch, 24. September, von 13 bis 18 Uhr die Bildungsmesse 2025 statt. Mehr als siebzig Aussteller aus Unternehmen, Hochschulen und Institutionen stehen bereit, um Schülern, Eltern und Interessierten konkrete Einblicke in Ausbildungs- und Studienwege zu geben. Der Eintritt ist frei.