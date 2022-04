Zu viele Kranke - Landkreis schließt Bürgeramt in Bitterfeld für eineinhalb Wochen

Bitterfeld/MZ - Das Bürgeramt am Verwaltungsstandort der Kreisverwaltung in Bitterfeld, Röhrenstraße 33, bleibt aus krankheitsbedingten und betriebsorganisatorischen Gründen von Donnerstag, 14. April, bis 22. April geschlossen. Das gab der Landkreis bekannt.

Bei Anliegen können sich Bürger persönlich oder telefonisch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgeramtes an den Standorten Köthen und Zerbst wenden. Die Mitarbeiter in Köthen sind erreichbar unter Tel.: 03496/70 04 29, -4 30, -4 31, in Zerbst unter Tel.: 03923/70 22 22, -22 25.