Die Bürgermeisterwahl in Zörbig ist vorbei. Sie hatte ihre Besonderheiten. Insbesondere, da es nur einen Kandidaten gab. Mit der Wahl wurden dennoch ein wichtiges Zeichen gesetzt.

Matthias Egert (3.v.r.) freut sich auf seine neue Amtszeit. In den vor ihm liegenden sieben Jahren will er einiges anpacken.

Zörbig/MZ. - Die Bürgermeisterwahl in Zörbig ist entschieden: Matthias Egert (CDU) bleibt Bürgermeister der Stadt und wird das Amt auch in den kommenden sieben Jahren ausüben. Nachdem alle Stimmen ausgezählt sind, wertet man das Ergebnis im Rathaus als deutliches Zeichen des Rückhalts für den Amtsinhaber.