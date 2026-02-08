Das Stück „Willkommen in Nedderknöfel“ wird erstmals am Freitag, 27. Februar, gezeigt.

Doreen Schröter (von links), Juliane Brych, Bianca Gorys, Ekkehardt Heun, Anja Lohmeyer, Sigrid Simon und Christiane Werner proben derzeit als Amateurtheatergruppe „Mixtura Theatri“ für die Premiere des Stücks „Willkommen in Nedderknöfel“.

Bernburg/MZ. - „Es ist wie eine Sucht. Wer einmal auf der Bühne gestanden hat...“, erklärt Ekkehardt Heun sein Engagement in der vor gut zwei Jahren gegründeten Bernburger Amateurtheatergruppe „Mixtura Theatri“. Schon zu DDR-Zeiten habe er Kabarett gespielt, später bei „Mona Lisa“ und den „KabaRatten“ mitgemacht. Sein neues Ensemble probt seit Monaten eifrig für ihre erste Inszenierung. Am Freitag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr soll die Krimikomödie „Willkommen in Nedderknöfel“ im Studio des Metropols Premiere feiern.