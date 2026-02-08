Kurz vor der Premiere Theatergruppe „Mixtura Theatri“ aus Bernburg bringt Kriminalkomödie auf die Bühne
Das Stück „Willkommen in Nedderknöfel“ wird erstmals am Freitag, 27. Februar, gezeigt.
08.02.2026, 22:29
Bernburg/MZ. - „Es ist wie eine Sucht. Wer einmal auf der Bühne gestanden hat...“, erklärt Ekkehardt Heun sein Engagement in der vor gut zwei Jahren gegründeten Bernburger Amateurtheatergruppe „Mixtura Theatri“. Schon zu DDR-Zeiten habe er Kabarett gespielt, später bei „Mona Lisa“ und den „KabaRatten“ mitgemacht. Sein neues Ensemble probt seit Monaten eifrig für ihre erste Inszenierung. Am Freitag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr soll die Krimikomödie „Willkommen in Nedderknöfel“ im Studio des Metropols Premiere feiern.