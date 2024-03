Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig/MZ. - Bürgermeister Matthias Egert (CDU) strahlte - nicht nur wegen des frühlingshaften Wetters, sondern auch wegen des beeindruckenden Einsatzes der Bürgerinnen und Bürger von Zörbig und den Ortsteilen Spören, Cösitz und Schrenz beim Frühjahrsputz. In gemeinsamer Anstrengung wurden 50 Säcke Müll und Kubikmeter an Laub und Geäst entfernt. „Ich bin stolz, was hier in Zörbig und den Ortschaften immer wieder in der Gemeinschaft geleistet wird, da kann man wirklich nur den Hut ziehen“, sagte Bürgermeister.